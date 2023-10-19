أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف

حامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، اليوم الخميس، إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس/آب. وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1959.70 دولار.

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وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك: "صمود الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، هو بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يكون ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين سياسيا وماليا، أكثر من 130 دولارا أو ما يقرب من 8% منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون خطاب باول اليوم تلمسا لمزيد من المؤشرات حول مسار سعر الفائدة في الفترة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عوائد ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 881.24 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1125.35 دولار.