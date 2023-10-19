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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبية مع العزوف عن المخاطرة

في ظل نتائج سيئة لبعض الشركات

دبي - العربية.نت
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انخفضت الأسهم الأوروبية نحو 1% اليوم الخميس مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة نستله للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

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واستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية مع اندلاع احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الخميس، بحسب "رويترز".

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وتراجع سهم "نستله" نحو 2% بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة اليوم الخميس، تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء.

وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 4.6% مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا 1.8% بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية خططا لخفض الوظائف عقب تسجيلها تراجعا في مبيعات الربع الثالث.

وتراجع سهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.1% بعدما أخفقت شركة صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق توقعات هامش الربح الإجمالي للربع الثالث، في حين قفز سهم شركة نتفليكس 12.5% ​​بعد أن تجاوزت التقديرات بشأن المشتركين الجدد.

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