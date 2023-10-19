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سوق السعودية

23 أكتوبر.. إدراج وبدء تداول أسهم "حياة النظافة" في سوق "نمو"

برمز تداول 9581

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة حياة النظافة "كلين لايف" في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023م

وقالت "تداول" في بيان، اليوم الخميس، إن إدراج الشركة برمز تداول 9581 وبالرمز الدولي SA15SHO4LMH6.

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وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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كانت شركة وثيق المالية أعلنت بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة حياة النظافة "كلين لايف" في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية الطرح لعدد 300 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 112 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة، إن نسبة التغطية قد بلغت 567.89% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي بدأت من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023م وحتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م.

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