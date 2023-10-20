أسهم أوروبا تتجه لخسارة أسبوعية حادة بسبب توترات الشرق الأوسط وأسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وصدور تقارير أرباح مخيبة للآمال للشركات دفعت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.

وبحلول الساعة 7:06 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليل.

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وتراجع المؤشر 3% خلال الأسبوع وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت لوريال عن ارتفاع سريع في مبيعات الربع الثالث مدعومة بالنمو في أوروبا، لكن نتائجها لم تحقق التوقعات بحدوث تعاف قوي في الصين. وتراجع سهم الشركة الفرنسية لمستحضرات التجميل نحو 3%.

وهوي سهم شركة هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 6.6% بعد أن جاءت إيرادات الربع الثالث دون التوقعات.

وأدى تراجع السهمين إلى هبوط مؤشر السلع المنزلية في أوروبا 1.2%، في حين تصدرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة الخسائر على المؤشر لتنخفض 1.5%.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم سيكا 2% بعد أن أعلنت شركة الكيماويات عن زيادة 5.6% في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.