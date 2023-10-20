أسهم الإمارات تهبط تحت وطأة مبيعات الأجانب في ظل التصعيد بغزة

تكبدت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات خسائر حادة اليوم الجمعة، في ظل استمرار تخارج المستثمرين الأجانب جراء التصعيد في المنطقة ومخاوف من اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.5% متراجعا للجلسة السابعة على التوالي لينهي تعاملات اليوم عند 3751.57 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثالثة وخسر 1.3% ليغلق عند 9306.51 نقطة.

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وقال وائل محيسن المدير التنفيذي لشركة ترند للاستثمار إن الكثير من الأسهم هبطت إلى مستويات متدنية "في وقت تخلت فيه مؤشرات الأسواق عن مستويات دعم قوية كانت قد حققتها في جلسات ما قبل التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفعل عمليات البيع التي قادها المستثمرون الأجانب في الأسواق الإماراتية والخليجية عموما"، وفق وكالة انباء العالم العربي.

وأضاف أن "العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية، وقد تكون الانخفاضات غير مبررة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأساسيات القوية للشركات المدرجة وأرباحها المالية، وخاصة أن البيع نفسي من دون نظر المتعاملين إلى أداء الشركات".

وفي سوق دبي، انخفضت أسهم إعمار العقارية 2.3% إلى 6.38 درهم (1.74 دولار) وبنك الإمارات دبي الوطني 3.75% إلى 16.65 درهم وبنك دبي الإسلامي 1.67% إلى 5.27 درهم.

كما هبط سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 5.42% ليغلق عند 1.57 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع بصاف قيمته 32.8 مليون و17.25 مليون درهم على الترتيب، في حين سجلت تعاملات الخليجيين والإماراتيين مشتريات صافية بقيمة 19.5 مليون و30.5 مليون درهم.

وفي بورصة العاصمة، هبط سهم أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 2.4% إلى 13 درهم، وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.32% إلى 8.01 درهم، وبنك أبوظبي الإسلامي 6.37% إلى 10 دراهم.

وتراجعت أسهم شركات الدار العقارية 4.16% إلى 4.84 درهم، وألفا ظبي 6.87% إلى 17.62 درهم ، وملتيبلاي 5.56% إلى 3.23 درهم.

ومال الأجانب إلى البيع بصاف قدره 82.5 مليون درهم، مقابل مشتريات صافية للخليجيين بقيمة 27 مليون والإماراتيين 53.6 مليون والعرب 1.9 مليون درهم.