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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
الذهب

الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط

العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر زادت إلى 1990.5 دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقترب من نهايتها.

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.17 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو/تموز. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1990.50 دولار.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس أنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني "من الداخل"، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكا، وفقا لـ "رويترز".

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وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1116.82 دولار.

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