وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومخاوف الشرق الأوسط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الجمعة، إذ تحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي، في حين ظل المستثمرون قلقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 48.90 نقطة أو 0.15% إلى 33365.27 نقطة عند الفتح.

مادة اعلانية

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.15 نقطة، أو 0.10%، إلى 4273.85 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 28.40 نقطة، أو 0.22%، إلى 13157.77 نقطة.