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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت

وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومخاوف الشرق الأوسط

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 0.10%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الجمعة، إذ تحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي، في حين ظل المستثمرون قلقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 48.90 نقطة أو 0.15% إلى 33365.27 نقطة عند الفتح.

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ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.15 نقطة، أو 0.10%، إلى 4273.85 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 28.40 نقطة، أو 0.22%، إلى 13157.77 نقطة.

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