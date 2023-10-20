وول ستريت تهبط متأثرة بزيادة عوائد سندات الخزانة وتعليقات باول

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس متأثرة بتراجع أسهم تسلا بعد إعلان نتائج لها وارتفاع عوائد سندات الخزانة وكذلك تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السياسة النقدية وقلق المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت أسهم تسلا بعد يوم من مخالفة شركة صناعة السيارات توقعات وول ستريت بشأن هامش الربح الإجمالي والأرباح والإيرادات في الربع الثالث، وقال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك إنه يشعر بالقلق من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر ليصل عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما عند 5% تقريبا.

وقال باول في النادي الاقتصادي في نيويورك إن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتحركون بحذر بشأن السياسة النقدية بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي، لكنه أضاف أن متانة الاقتصاد واستمرار قوة أسواق العمل يمكن أن تستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر القطاع العقاري شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.4% ليسجل أسوأ أداء يوم على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 250.91 نقطة، أو 0.75%، إلى 33414.17 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 36.6 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 4278 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 128.13 نقطة، أو 0.96%، إلى 13186.18 نقطة.