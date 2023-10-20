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بيتكوين مناسبة (رويترز)
بيتكوين (رويترز)
بيتكوين

"بيتكوين" تتجاوز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس

أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم ارتفعت أكثر من 10% خلال أسبوع

لندن - رويترز
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تخطت "بيتكوين" اليوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس/آب.

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