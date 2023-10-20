"بيتكوين" تتجاوز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس

تخطت "بيتكوين" اليوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس/آب.

مادة اعلانية