بيتكوين
"بيتكوين" تتجاوز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس
أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم ارتفعت أكثر من 10% خلال أسبوع
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تخطت "بيتكوين" اليوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%.
وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس/آب.
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