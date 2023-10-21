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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في 7 أشهر وسط توتر حيال الشرق الأوسط والفائدة

تراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي يهبط 3.4% خلال الأسبوع

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ أدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات الحكومية وتقارير أرباح مخيبة للآمال إلى ضغوط على الأسهم عالية المخاطر.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضا 1.4%.

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وتراجع المؤشر 3.4% خلال الأسبوع، إذ غذت المخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر في غزة القلق حيال انقطاع إمدادات النفط، مع استمرار توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما أثر على المعنويات، وفق "رويترز".

الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط أسواق المال الذهب الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط

وأدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة الإحجام عن المخاطرة، حيث أشار صناع السياسة بالبنوك المركزية، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول، إلى أن التشديد النقدي سيستمر.

ولم تدعم أرباح الشركات المعنويات كثيرا، مع تحذير المحللين من مزيد من الضغوط على هوامش الربح نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.

وخسر سهم هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق 8.0% بعد أن سجلت إيرادات في الربع الثالث دون التوقعات.

وقاد قطاع التعدين الهبوط وانخفض 3.4% متأثرا بتراجع 7.2% في سهم شركة بوليدن بعد انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث بفعل ارتفاع التكاليف.

وهبط مؤشر السفر والترفيه 2.3% مع تراجع سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 4.5% بعد تباطؤ صافي النمو الفصلي.

وكانت الأسهم المالية أيضا بمثابة عائق كبير، مع نزول سهم بنك يو.بي.إس 2.8%.

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