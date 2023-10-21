وول ستريت
خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات وول ستريت وسط مخاوف حيال الصراع بالشرق الأوسط
أسهم التكنولوجيا والشركات المالية تقود موجة الخسائر
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأميركية على انخفاض حاد في تعاملات الجمعة وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 54.48 نقطة أو 1.27% عند 4223.52 نقطة، في حين انخفض المؤشر بنسبة 2.39% خلال الأسبوع.
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بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.46 نقطة أو 1.54% إلى 12983.81 نقطة، وتراجع بنسبة 3.16% خلال الأسبوع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 291.83 نقطة أو 0.87% إلى 33122.34 نقطة، فيما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.61%.
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