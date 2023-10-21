مشتريات عربية.. كلمة السر في مكاسب ضخمة بالبورصة المصرية

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، حيث ولأول مرة على الإطلاق اخترق مؤشرها الرئيسي مستوى 23 ألف نقطة، فيما لامس رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق مستوى 1.5 تريليون جنيه.

ويربط محللون ومتعاملون في السوق، بين هذه الارتفاعات القياسية وبين مشتريات المستثمرين العرب التي سجلت أرقاماً ضخمة منذ بداية العام، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ما تسبب في جلب سيولة جديدة للسوق وخاصة من قبل المستثمرين العرب.

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ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.9 مليار جنيه، فيما استمر المستثمرون العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 3.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 85.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على ما نسبته 6.9%، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب 7.7%.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 89.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 3.5%، والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 273.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 149 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 24670 نقطة. فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، نحو 120.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.473 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 8.9%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 918.7 مليار جنيه إلى 1.021 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.2%. كما صعد رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.8 مليار جنيه إلى 273.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 6.6%.