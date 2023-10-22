تراجع أسواق الخليج وسط تحذيرات من رفع أسعار الفائدة الأميركية

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

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وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5 %، ونزل سهم شركة علم 2.3 % وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول2.1 %.

و واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9 % وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2 %و3% على الترتيب،كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج 2.1% .



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 %،وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبا. وقفز سهما الشركة الشرقية إيسترن كومباني 6.9 %ومجموعة طلعت مصطفى 8.1 %على الترتيب.

و تزايدت اليوم المخاوف من خطر تفاقم القتال بين إسرائيل والفلسطينيين وتحوله إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة تزامنا مع قصف إسرائيل لقطاع غزة الليلة الماضية وشنها كذلك ضربات على أهداف في لبنان وسوريا.