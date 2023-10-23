أسواق آسيا تتراجع بفعل مخاوف الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين حيث أثر ارتفاع مخاطر الصراع الأوسع في الشرق الأوسط على معنويات السوق وضغطت عوائد السندات على الأسهم بشكل أكبر.

ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط.

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وأعلنت إسرائيل السبت عزمها تصعيد هجماتها على قطاع غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من حربها على حركة حماس. وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة على التوجه جنوبا لضمان سلامتهم.

انخفض سعر برميل النفط الأميركي القياسي 80 سنتًا إلى 87.30 دولارًا. ظل السعر يتأرجح منذ أن بدأت الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل، بعد أن قفز من 70 دولاراً إلى أكثر من 93 دولاراً خلال فصل الصيف. انخفض سعر البرميل 62 سنتًا ليستقر عند 88.75 دولارًا الجمعة. وتراجع خام برنت، المعيار الدولي للتسعير، 64 سنتا إلى 91.52 دولارا للبرميل.

انخفضت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عام في وقت مبكر من الاثنين مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع ممتلكاتهم.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% إلى 2954.42. وأغلقت أسواق هونغ كونغ بسبب العطلة، وكذلك أسواق تايلاند.

قام المستثمرون الدوليون بتحويل أصولهم من الأسهم الصينية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية الصعبة، والأزمة في صناعة العقارات.

هبط مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.9%.

وانخفضت أسهم شركة فوكسكون التكنولوجية، ومقرها تايوان، وهي شركة مدرجة بتصنيف (فورتشن 500) والمعروفة عالميًا بتصنيع هواتف آيفون، بنسبة 1.7% بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية مطلع الأسبوع أن الشركة خضعت لعمليات تفتيش من قبل سلطات الضرائب الصينية.

وخسر مؤشر نيكاي 225 في طوكيو 0.8% إلى 31007.12، وخسر مؤشر كوسبي في سول 0.5% إلى 2363.67. وانخفض مؤشر إس آند بي/ أيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1% إلى 6837.70.

في المقابل، ارتفع مؤشر سينسيكس الهندي بأقل من 0.1%.

تكبدت وول ستريت المزيد من الخسائر الجمعة لتختتم أسوأ أسبوع لها منذ شهر. وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (إس آند بي 500) بنسبة 1.3% ليسجل الانخفاض الرابع على التوالي إلى 4224.16. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.9% إلى 33127.28 وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% إلى 12983.81.

تواجه سوق الأسهم صعوبات تحت وطأة سوق السندات، حيث تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة 5% في وقت متأخر الخميس للمرة الأولى منذ عام 2007، وفقًا لمؤسسة (تريد ويب).

تجعل العائدات المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة للجميع، كما أنها تبطئ الاقتصاد بينما تؤثر على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.