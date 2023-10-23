الين يختبر مستوى 150 للدولار مجددا وعوائد السندات تحرك الأسواق

تسلطت الأضواء في آسيا اليوم الاثنين على الين الياباني بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار.

وأبقت المخاوف من تحول حرب إسرائيل على حركة المقاومة (حماس) إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا الأسواق في حالة من الترقب بعد تعرض قطاع غزة لضربات جوية إسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الاثنين ونشر الولايات المتحدة المزيد من القطع العسكرية إلى المنطقة.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

ووصلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لنحو 4.98%، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة الـ5% الأسبوع الماضي إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأميركي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0574 دولار.

وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 3.6% إلى 30670.63 دولار.