اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة لدن للاستثمار
شعار شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" تعتزم الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية

تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي لإدارة ملف الانتقال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة لدن للاستثمار، اليوم الاثنين، عن الموافقة على الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي لإدارة ملف انتقال شركة لدن من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

مادة اعلانية

وقالت "لدن للاستثمار" إنها ستقوم بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب غزة تثير انقسامًا داخل الجامعات الأميركية.. من يؤيد الفلسطينيين؟ حرب غزة تثير انقسامًا داخل الجامعات الأميركية.. من يؤيد الفلسطينيين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط