"لدن للاستثمار" تعتزم الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية

أعلنت شركة لدن للاستثمار، اليوم الاثنين، عن الموافقة على الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي لإدارة ملف انتقال شركة لدن من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

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وقالت "لدن للاستثمار" إنها ستقوم بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.