سوق السعودية
"مدينة المعرفة" توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية مع "بنك الرياض" بـ 417 مليون ريال
متضمنة تمويلا بقيمة 300 مليون ريال لرأس المال العامل
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أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية، أنها وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 417.04 مليون ريال، مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على "تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن التسهيلات تتمثل في تمويل بقيمة 300 مليون ريال لرأس المال العامل وقرض لمشروع العلياء بقيمة 94 مليون ريال وقرض للتحوط مقابل التسهيلات بقيمة 23.04 مليون ريال.
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وأشار البيان إلى أن مدة التسهيلات المخصصة لتمويل رأس المال العامل تبلغ 5 سنوات، متضمنة فترة سماح 3 سنوات ومدة تسهيلات قرض المشروع 5 سنوات متضمنة فترة سماح لأول سنتين.
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