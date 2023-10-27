الدولار يرتفع بدفعة من بيانات أميركية قوية

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات نموا قويا في الولايات المتحدة مما يشير إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الين ظل حول مستوى 150 للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

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وأظهرت بيانات، أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريبا، إذ ساهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

ومع صدور مسوح جديدة أظهرت أيضا قوة الأنشطة التجارية أيضا، زادت التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52 بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35%.

وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب واستقر عند 1.0559 دولار وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.25%.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بصورة مفاجئة هذا الشهر.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله أمس الخميس عند 1.2070 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.635 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار أمس الخميس.

وواصل الين الياباني التذبذب على الجانب الأضعف عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول البعض إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية.

وارتفع الين بأكثر من 0.2% ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام الذي سجله أمس الخميس عند 150.78.

ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يغير سياسته بشأن السيطرة على عوائد السندات.