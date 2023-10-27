ستاندرد اند بورز وناسداك يرتفعان بدفعة من أمازون وإنتل

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الجمعة بفضل توقعات قوية من أمازون.كوم وإنتل أدت لرفع أسهم الشركات العملاقة المتراجعة، في حين شعر المستثمرون بالارتياح أيضا من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بما يتماشى كثيرا مع التوقعات.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1.90 نقطة، أي 0.01%، إلى 32782.40 نقطة.

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وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.70 نقطة، أو 0.38%، إلى 4152.93 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 123.08 نقطة، أو 0.98%، إلى 12718.69 نقطة.