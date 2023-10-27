نيكاي الياباني يرتفع وأسهم شركات الرقائق تقود التعافي

عاد المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ليغلق على ارتفاع بعد أن مني بأكبر خسائر في 3 أسابيع في الجلسة السابقة وقادت أسهم شركات الرقائق هذا التعافي.

وارتفع نيكاي 1.27% ليغلق عند 30991.69 نقطة بعد أن ترجع في الجلسة السابقة 2.14%. وأنهى المؤشر نيكاي الأوسع نطاقا الجلسة اليوم على ارتفاع 1.37% عند 2254.65 نقطة.

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لكن بالنسبة للأداء الأسبوعي خسر نيكاي 0.86% وتراجع توبكس 0.04%.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.93% بعد هبوطه 7% في الجلسة السابقة ومنح ارتفاعه أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.4% كما زاد سهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.06%.

وقفز سهم فوجيتسو لتصنيع الحاسبات 11.99% وسجل بذلك أفضل أداء على نيكاي على الرغم من تخفيض الشركة لتوقعاتها للمبيعات والأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

لكن سهم تاكيدا للأدوية نزل 6.37% وشكل أكبر ضغط على نيكاي بعد أن قللت أكبر شركة عقاقير في البلاد توقعاتها لأرباح العام بأكمله 36%.

وهبط كذلك سهم كانون 4.7% بعد أن خفضت الشركة المصنعة للكاميرات توقعاتها للمبيعات السنوية.