بعد سلسلة صعود.. هل تواصل بورصة مصر تحقيق مكاسب قياسية؟

على الرغم من موجة الخسائر التي طاردت البورصة المصرية خلال أول ربعين من العام الحالي، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب إجمالية ضخمة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 65.3% لتربح الأسهم المدرجة نحو 628 مليار جنيه، بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في نهاية تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1589 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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وربط محللون ومتعاملون في السوق، بين هذه المكاسب الضخمة وعدد من التحركات، أبرزها حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، إضافة إلى استمرار إدارة البورصة المصرية في تطوير آليات القيد والتداول.

وقال المحللون إن الصعود القياسي للبورصة مرتبط بالتحوط من خفض محتمل لسعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى جذب مستثمرين أجانب مع رخص أسعار الأسهم اذا ما أخذ سعر الصرف بعين الاعتبار.

عائد استثماري ومكاسب ضخمة

بينما تعد المكاسب التي سجلتها أسواق المال العربية منذ بداية العام طفيفة ولا تقارن بحجم المكاسب الضخمة في البورصة المصرية، أحد أهم عوامل جذب رؤوس أموال جديدة وخاصة من شريحة المستثمرين العرب، وفق ما ذكره المحلل المالي نادي عزام لـ"العربية.نت".

وأشار، إلى أن العائد على الاستثمار في البورصة المصرية مرتفع جدًا مقارنة بما يتم تحقيقه في أسواق المنطقة أو الأسواق العالمية، وهذا يعد أحد محاور جذب المستثمرين الجدد إلى البورصة المصرية.

ورجح، استمرار اتجاه البورصة المصرية في تسجيل مستويات تاريخية وقياسية جديدة، والذي يأتي مدعومًا بالأخبار الجيدة المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وزيادة الحصيلة الدولارية من برنامج الطروحات.

على صعيد المؤشرات ومنذ بداية العام الحالي، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 59.3% مضيفاً نحو 8664 نقطة بعدما قفز من مستوى 14598 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 23262 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 62.4% رابحاً نحو 11062 نقطة مرتفعاً من مستوى 17723 نقطة، إلى نحو 28785 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 64.6% مضيفاً نحو 3881 نقطة مرتفعاً من مستوى 6004 نقطة، إلى نحو 9885 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 54.9% رابحاً نحو 1538 نقطة بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 4339 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 58.7% مضيفاً نحو 2433 نقطة بعدما قفز من مستوى 4145 نقطة، إلى نحو 6578 نقطة. وزاد مؤشر "تميز" بنسبة 47.8% رابحاً 1708 نقطة مرتفعاً من مستوى 3567 نقطة إلى 5275 نقطة. وأخيرًا، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 11.6% مضيفاً نحو 149 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1283 نقطة إلى 1432 نقطة.

زيادة كبيرة برؤوس أموال الشركات

ومنذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تمكنت الشركات المدرجة من زيادة رأسمالها بقيمة 23.73 مليار جنيه. حيث شهد يناير الماضي زيادة ف رؤوس أموال الشركات بقيمة 6.5 مليار جنيه، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير.

وخلال شهر مارس شهدت زيادة بقيمة 327 مليون جنيه، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و341 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.3 مليار جنيه حتى يوم 22 من شهر أكتوبر الحالي.

على صعيد أعداد المستثمرين، ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أعدادهم بنحو 313.2 ألف مستثمر خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 131.2 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت أعداد المستثمرين الجدد بين 311 ألف مستثمر من الأفراد، و2.6 ألف مستثمر من المؤسسات.

وبذلك زادت أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية إلى 839 ألف مستثمر، موزعين بين 99% من الأفراد، و1% من المؤسسات، ومن حيث الجنسيات وزع بين 99% مصريين، و1% للأجانب، و0.01% للعرب.

وبإضافة 313.2 ألف مستثمر جديد، سجلت البورصة رقمًا قياسيًا في أعداد المستثمرين، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2022 عدد 177.5 ألف مستثمر، من 59.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومن 25 ألف مستثمر خلال عام 2020، ومن 29.6 ألف مستثمر خلال عام 2019.

ونجحت البورصة المصرية في قيد 9 شركات جديدة منذ يناير عام 2022 وحتى يوليو عام 2023 برأس مال مصدر 1.58 مليار جنيه، موزعة بين 5 شركات مقيدة بالسوق الرئيسي، كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.