خسارة أسبوعية لمؤشرات وول ستريت وسط نتائج متباينة للشركات

أغلقت معظم الأسهم في وول ستريت على تراجع في تعاملات الجمعة وفقدت الزخم بعد أسبوع مليء بالنتائج المتباينة والبيانات الاقتصادية التي بدت أنها تدعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول".

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع مع تصدر أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها المكاسب، بينما تراجع المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي".

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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.03 نقطة أو 0.46% إلى 4118.20 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد تراجعه 2.53%، وفق "رويترز".

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 47.41 نقطة أو 0.39% إلى 12645.06 نقطة، بينما تراجع المؤشر 2.62% خلال الأسبوع في خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي .

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 365.86 نقطة أو 1.12% إلى 32418.44 نقطة، في حين انخفض المؤشر 2.14% خلال الأسبوع في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.