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سوق السعودية

مجلس إدارة "السعودي للاستثمار" يوصي بشراء 5 ملايين سهم من أسهمه

لغرض الاحتفاظ بها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 5 ملايين سهم، وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وأكد البنك في بيان على "تداول" السعودية اليوم الأحد، أنه سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا.

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ويمول البنك عملية الشراء من موارده الذاتية.

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سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للبنك حسب متطلبات هذه الفقرة.

لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

يشار إلى أن البنك السعودي للاستثمار أعلن الأسبوع الماضي تراجع صافي أرباحه بنسبة 16.07% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 461.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 550 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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