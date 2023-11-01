الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1%
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.
ولم يبدِ صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين. ومن المنتظر صدور القرار الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت 1%، مع ارتفاع سهم غلاكسو سميث كلاين 1.8% بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.
وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.
كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.
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