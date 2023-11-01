الذهب يهبط وسط حذر قبيل قرار "الفيدرالي" الأميركي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً لتتجاوز ألفي دولار للأونصة الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.36 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1987.00 دولار.

مادة اعلانية

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وقال المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، كريستوفر وونغ، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيرا.

وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وقصفت إسرائيل مخيماً للاجئين مكتظا بالسكان في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيا وأحد قادة حماس.

وتنتظر الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأميركية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.662 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.6% إلى 927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1120.91 دولار.