سوق السعودية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي.. وسهم "سال" يتصدر السيولة

واصلت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، مكاسبها للجلسة الرابعة على التولي، بالتزامن مع الإعلان النتائج الفصلية للشركات.

وارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 1.57% أو 168 نقطة ليصل إلى النقطة 10858، فيما بلغت مكاسب الأربع جلسات الأخيرة نحو 4%.

وبلغت أحجام التداولات نحو 235.09 مليون سهم، فيما سجلت السيولة نحو 7 مليارات ريال.

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وسجلت أسهم 98 شركات ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 112 شركة من إجمالي 231 شركة.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق الرئيسية برمز تداول 4263 وبالرمز الدولي SA15T1L22JH8 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (سال، أنابيب، وقت اللياقة، الإنماء، السعودي الفرنسي) بنسب تراوحت بين 27.74% إلى 5.02%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (النهدي الطبية، بدجت السعودية، الخليج للتدريب، باتك، البابطين) بنسبة تراوحت بين 3.53% إلى 2.15%.

وتصدر سهم "الباحة" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 61.4مليون سهم، فيما تصدر سهم "سال" التداولات من حيث القيمة بـ1.9 مليار ريال.