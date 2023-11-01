في ظل الحروب العالمية والركود التضخمي.. هذه أفضل وجهات استثمارية!

قال المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "ليفرمور بارتنرز" ديفيد نيوهاوزر، أنه ربما يتعين على الأسواق العالمية أن تتعامل مع الركود التضخمي المحتمل والحرب القائمة، لكن العديد من المواضيع توفر طرقاً جيدة لكسب المال على المدى القصير والمتوسط.

ويعتبر نيوهاوزر من محبي أصول النفط والذهب، التي سجلت أداء قويا عندما واجهت الأسواق بيئة تضخمية مماثلة في السبعينيات، حيث يقول إنها تبدو جذابة الآن.

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النفط والذهب

وقال نيوهاوزر، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية Business": "لقد سجلت أصول مثل النفط والذهب والأصول الصلبة أفضل أداء حينها، التي واكبت ارتفاعات التضخم، وكانت هناك إمكانات جيدة حقًا لعائدات رأس المال".

"أعتقد أن النفط هو أفضل الأصول التي يجب الاستثمار فيها، إذا كان لديك عالم مليء بالمخاطر، كما أواصل وصفه، فلدينا احتمال نشوب حرب عالمية على نطاق عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسبب قدرًا هائلاً من عدم اليقين بشأن الاقتصاد". وأضاف: "لذلك فإن نفط برنت في طريقه لتجاوز 100 دولار للبرميل".

منذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 6% ليتداول حول 88 دولارًا للبرميل في 31 أكتوبر. وارتفعت الأسعار بعد اندلاع الحرب ما بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين.

ينبع موقف نيوهاوزر من الذهب من أن "الناس يتجهون إلى ذلك الأصل لتجنب المخاطر". يوصف المعدن الثمين بأنه "ملاذ آمن" يبحث عنه المستثمرون عادة في أوقات عدم اليقين.

السلع الفاخرة

القطاع الآخر الذي يحبه نيوهاوزر هو الرفاهية والسلع الفاخرة. ومع الإشارة إلى أنه قد يكون قطاعًا غير معتاد للاستثمار فيه عندما تكون الأسواق ضعيفة، يعتقد نيوهاوزر أن الشركات الفاخرة ستستمر في الأداء على خلفية الطلب المستمر بين المستهلكين ذوي الثروات العالية.

"إن المستهلك الغني لن يتأثر بشكل كبير بالبيئة التضخمية المتباطئة". وقال: "لا يزال لديهم ما يكفي من الدخل، والثروة الكافية، وعلى الأرجح لديهم أصول... لذا فإن تدفقات دخلهم ستكون مستقيمة وضيقة وقوية إلى حد ما".

ويصف مدير صندوق التحوط كل من "لوي فيتون" الفرنسية وشركة تصنيع السيارات الرياضية الإيطالية "فيراري" بأنهما "الأفضل في السوق".

كما لديه أيضًا حصة في شركة صناعة السيارات البريطانية "أستون مارتن" وعلامة الأزياء "بربري"، والذي يتوقع فيها المزيد من "التحولات".

البنوك

يتجنب نيوهاوزر الاستثمار في أسهم البنوك في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم. على الرغم من أن المعدلات المرتفعة تعني أن البنوك تكسب المزيد من الفائدة من المقترضين، إلا أنها قد تعني أيضًا خسائر أعلى في القروض حيث يعاني العملاء من البيئة الاقتصادية.

"أعتقد أن البنوك ستظل تشهد ضغوطا في المستقبل".