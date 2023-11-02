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مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع بدفعة من رهانات على وقف رفع الفائدة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 1.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدفوعة بصعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مع مراهنة المستثمرين على إمكانية انتهاء سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

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وأبقى رئيس المركزي الأميركي جيروم باول الخيار متاحا أمام رفع الفائدة مرة أخرى إذا أصيب التقدم في خفض التضخم بالجمود، لكنه عبر عن قلقه من أن يبدأ ارتفاع سعر الفائدة في السوق على التأثير سلبا على الاقتصاد، وفقا لـ "رويترز".

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وزاد قطاع العقارات 2.7% مع صعود سهم شركة كوجامو الفنلندية للمساكن 7.6% بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 2.3% مع ارتفاع سهم شركة (جاست إيت تيك أواي.كوم)، وهي أكبر شركة في أوروبا لتوصيل الوجبات عبر الإنترنت، بنسبة سبعة%.

وشهد سهم شركة أديكو السويسرية للتوظيف أكبر زيادة على ستوكس 600 إذ صعد 10.2% بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وزاد سهم شل 1.4% بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الثالث تتسق مع التوقعات بلغت 6.2 مليار دولار.

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