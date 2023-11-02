ارتفاع بورصات الخليج مع تثبيت المركزي الأميركي لأسعار الفائدة

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما أدى تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة والتصريحات حول السياسة النقدية إلى تعزيز الآمال في التوقف عن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء في وقت يجد فيه صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد الأوضاع المالية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

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وبينما لم يستبعد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة مرة أخرى، رأت الأسواق أنه لم يكن متمسكا تماما بالتشديد النقدي كما كان من قبل.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة عن كثب.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1% مع صعود سهم شركة علم 1.8 %، وقفزة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بأكثر من 4% رغم إعلان الشركة خسائر فصلية، وفق "رويترز".

وأعلنت سابك، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، خسائر صافية بقيمة 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول مقارنة مع أرباح بقيمة 1.84 مليار ريال قبل عام.

وزاد سهم المواساة للخدمات الطبية 1.4% بعد الارتفاع الحاد في أرباح الشركة الفصلية.

وصعد مؤشر دبي 0.5% مع ارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية (إمباور) 1.2%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5%.

وصعد المؤشر القطري 1.4% مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي زاد 1.9%.