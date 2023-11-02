انخفاض الدولار بعد قرار الفائدة الأميركية والأنظار على بنك إنجلترا

انخفض الدولار بوجه عام اليوم الخميس، فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دون تغيير.

ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

مادة اعلانية

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 106.41 وانخفض بنحو 0.8% عن أعلى مستوى بلغه أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.155 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9% أمس الأربعاء، و0.6% أخرى اليوم الخميس ليلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.6439 دولار. وسجل الدولار النيوزيلاندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أميركي.