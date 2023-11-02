بيتكوين تحتفل بعيدها الـ15.. هذه مكاسبك حال استثمرت فيها منذ بداياتها!

تتصدر بيتكوين حاليا قائمة أفضل الأصول أداء في عام 2023، وسط المخاوف المتعلقة بالحربين في غزة وأوكرانيا والآمال في موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين الفوري.

وارتفع سعر بيتكوين بحوالي 107% تقريبا منذ بداية العام، ليكون هذا أفضل أداء سنوي لأكبر العملات المشفرة قيمة 2020.

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وعند مقارنة أداء بيتكوين السنوي بباقي الأصول، يظهر تفوق العملة المشفرة على مؤشر ناسداك، والذي بدوره حصل على زخم كبير هذا العام مدعوما بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحسب بيانات مجمعة من قبل المحلل تشارلي بيليلو.

وتعتبر بيتكوين أيضا الأفضل أداء من بين الأصول بحال أخذنا الفترة منذ عام 2011، حيث قفز سعرها بأكثر من 11 مليونا و450 ألف%، إذ إن سعره عند بدء العام كان عند حوالي 0.3 دولار.

واحتفلت بيتكوين بعيدها الـ15 يوم الثلاثاء الماضي والذي يصادف يوم 31 أكتوبر، حين أصدر ساتوشي ناكاموتو في عام 2008 ورقته البحثية الرائدة تحت عنوان "بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير".

كان سعر بيتكوين عند مستويات صفرية عندما تم طرح العملة الرقمية في عام 2009. وبحسب تقرير لـ"Investopedia"، قفز سعرها من 0.1 دولار إلى 0.2 دولار في 26 أكتوبر 2010. وقبل نهاية العام، وصل إلى 0.3 دولار. في عام 2011، بدأت تنمو بما يزيد عن دولار واحد، لتصل إلى ذروة قدرها 29.6 دولار في 8 يونيو 2011. ومع ذلك، تبع ذلك ركود حاد في أسواق العملات المشفرة، وانخفض سعر بيتكوين، ليغلق العام عند 4.7 دولار.

شهد عام 2013 مكاسب قوية في الأسعار. بدأت عملة بيتكوين العام بالتداول عند 13.3 دولار وتجاوزت 100 دولار بحلول أبريل و200 دولار بحلول أكتوبر.

شهد الجزء المتبقي من العام مكاسب تاريخية للبيتكوين حيث تجاوزت الألف دولار في نوفمبر وأغلقت العام عند 805.9 دولار.

ارتفعت الأسعار ببطء خلال عام 2016 إلى أكثر من 900 دولار بحلول نهاية العام. في عام 2017، كان سعر البيتكوين يحوم حول ألف دولار حتى كسرت مستويات الألفي دولار في منتصف مايو ثم ارتفعت بشكل "صاروخي" إلى 19345.49 دولار في 16 ديسمبر.

وجاءت مكاسب الأسابيع الأخيرة من عام 2023 مدفوعة بالتكهنات حول دخول قريب لصناديق التداول ETF في الولايات المتحدة للاستثمار المباشر في العملة المشفرة.

يذكر أن مديري الأصول مثل بلاك روك و"FIDELITY" بين الصناديق التي تعتزم تقديم عقود فورية لتداول البيتكوين عبر الصناديق المتداولة.

توقع محللون أن تجذب صناديق التداول التابعة لعملة البيتكوين ما بين 3 مليارات دولار في اليوم الأول للإدراج وصولا إلى 55 مليار دولار في خمسة أعوام.

من جهة أخرى أطلقت "Zodia Custody" الشركة المملوكة لبنك ستاندرد تشارتر، خدمة حفظ العملات المشفرة في هونغ كونغ بعد إطلاقها الخدمة في كل من اليابان وأستراليا.

ارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الخميس، إلى أعلى سعر له منذ 17 شهرا بدعم من تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

ولامس سعر بيتكوين حاجز الـ36 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي. وحققت العملة مكاسب بنحو 30% منذ منتصف أكتوبر.