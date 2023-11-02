سعر "بيتكوين" يلامس 36 ألف دولار للمرة الأولى في 17 شهرا

ارتفع سعر عملة بيتكوين صباح اليوم الخميس، إلى أعلى سعر له منذ 17 شهرا بدعم من تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم أمس.

ولامس سعر بيتكوين حاجز الـ36 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي.

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وحققت عملة بيتكوين مكاسب بنحو 30% منذ منتصف أكتوبر في خطوة هزت أسواق العملات المشفرة، والتي كانت في فترة شهدت تقلبات وأحجام تداول منخفضة تاريخيًا وسط علامات على تراجع اهتمام المستثمرين.

وقال المؤسس المشارك لشركة التداول "Finery Markets" كونستانتين شولجا،: "تشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن عملة بيتكوين". "بالنظر إلى المستقبل، تشير مؤشرات التقلب إلى أن الصناديق التي تراهن على حركة أسعار بيتكوين قد تصبح أقل ثقة، مما يشير إلى احتمال تراجع المعنويات. حتى لو افترضنا أننا نشهد مسارًا صعوديًا قويًا، فليس من غير المعتاد توقع تراجع طفيف في السوق".

أدى ارتفاع بيتكوين إلى تفوقها في الأداء على سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة، مع المكاسب التي جاءت وسط تفاؤل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) ستوافق قريبًا على إطلاق صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs).

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي هذه الأموال إلى موجة جديدة من اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة وتسريع جولة جديدة من التبني المؤسسي للأصول الرقمية.

كما عززت رواية "الذهب الرقمي" عملة بيتكوين، مع تراجع ارتباطها بالأسهم بينما تم تشديد الارتباط بالذهب وسط المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.