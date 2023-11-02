سهم "سابك" يغلق مرتفعا بنحو 4% في أول رد فعل على نتائج الربع الثالث

أنهى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تعاملات اليوم الخميس محققا مكاسب بنحو 4%، فيما يشبه تصويتا إيجابيا من قبل المستثمرين على نتائج الشركة التي أعلنتها صباح اليوم.

وكشفت "سابك" عن تكبدها خسارة في الربع الثالث 2023، قدرها 2.88 مليار ريال مقابل أرباح في الفترة المقابلة من عام 2022 بقيمة 1.8 مليار ريال.

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وأرجعت الشركة هذه النتائج إلى خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة "سابك" في شركة "حديد" وقيمتها 2.93 مليار ريال، وبهذا تكون "سابك" قد حققت صافي أرباح من عملياتها المستمرة خلال الربع الثالث بقيمة 536 مليون ريال. فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى أرباح بقيمة 396.3 مليون ريال.

وفي نهاية جلسة الخميس ارتفع سهم سابك 3.43%، أو 2.6 ريال، إلى مستوى 75.8 ريالا.

و"قد تكون نتائج صادمة عند النظرة الأولى، لكن عند تدقيق الأرقام يتبين أن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر يعتبر خسائر استثنائية، وأن الشركة قد تكون حققت أرباحاً تشغيلية أعلى من توقعات السوق"؛ كما يقول رئيس قسم الأبحاث في "الجزيرة كابيتال" جاسم الجبران، خلال مقابلة مع "العربية - Business".

تأثرت أعمال "سابك" بالركود على الطلب العالمي للكيماويات ما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، إضافة إلى انخفاض حصة شركة "سابك" في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الأسهم في شركة الأهلي المالية، إياد غلام، إن الصعوبات ستستمر في السيطرة على قطاع البتروكيماويات في الربع الحالي.

وأضاف غلام، في مقابلة مع "العربية_Business"، اليوم الخميس، أن توصية الأهلي المالية لسهم "سابك" هي زيادة الوزن في المحفظة وبسعر مستهدف عند 105 ريالات للسهم.