"نيكاي" يتجاوز عتبة 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين

تجاوز المؤشر نيكاي عتبة 32 ألف نقطة، اليوم الخميس، لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدراي (البنك المركزي الأميركي) سينهي دورة التشديد النقدي، وأن عوائد السندات الأميركية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

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وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراره المتعلق بالسياسة النقدية أمس الأربعاء، واعتبر المستثمرون لهجة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي المحسوبة حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على أنها دلالة على التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1% إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51%.

وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحاً حين ارتفعت 1.07% على المؤشر توبكس.

وربح المؤشر نيكاي 3.09% على مدار الأسبوع.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 10% ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكاي لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز الذي ارتفع 7.7%، وسهم رينيساس إلكترونيكس الذي صعد 5.34%.