"إنفستكورب كابيتال" تحدد النطاق السعري لطرحها العام الأولي

حددت شركة "إنفستكورب كابيتال" لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، النطاق السعري في طرح عام أولي بما قد يمكنها من جمع 402.7 مليون دولار ويمنحها قيمة سوقية تصل إلى 1.37 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها حددت النطاق السعري لطرحها العام الأولي بين 1.90 درهم إماراتي (0.5173 دولار) للسهم الواحد و2.30 درهم. وتعتزم طرح 643 مليون سهم عادي وتريد إدراجها في بورصة أبوظبي.

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وتأسست الشركة عام 1982، مما يجعلها من أقدم شركات الاستثمار الخاص في الشرق الأوسط، بحسب"رويترز".

وقالت الشركة في بيان إن شركة آي.في.سي للاستثمارات الاستراتيجية التزمت باتفاقية استثمار أساسي "والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. ودفع حوالي 250 مليون دولار أميركي في الاكتتاب العام".

وأضافت الشركة في البيان أن آي.في.سي للاستثمارات الاستراتيجية "هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين".

وتنضم إنفستكورب بذلك لعدد متزايد من الشركات التي تستهدف الطرح في المنطقة، حيث تم تنفيذ 23 طرحا جديدا في بورصات المنطقة في النصف الأول من 2023 وهو يفوق أي عدد في نصف عام منذ 2008.