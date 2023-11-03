إدانة مؤسس "FTX" بالاحتيال لسرقة 10 مليارات دولار

الصعود والهبوط المذهل لمؤسس شركة FTX "إف تي إكس" سام بانكمان فريد في صناعة العملات المشفرة – وهي رحلة تضمنت شهادته أمام الكونغرس، وإعلان في مباراة السوبر بول وأحلام الترشح للرئاسة في المستقبل – وصلت إلى الحضيض يوم الخميس عندما أدانته هيئة المحلفين في نيويورك بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أموال العملاء والمستثمرين.

بعد المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، رفض المحلفون ادعاء بانكمان فريد أثناء شهادته في محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنه لم يرتكب أي احتيال أو كان ينوي خداع العملاء قبل انهيار إف تي إكس، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، إلى الإفلاس قبل عام.

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أمرت القاضية لويس أ. كابلان بانكمان فريد بالوقوف ومواجهة هيئة المحلفين قبل أن ترد رئيسة هيئة المحلفين بأنه "مذنب" 7 مرات في تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم مؤامرة أخرى، والتي تنطوي على عقوبات متراكمة محتملة تصل إلى 110 سنوات في السجن. من المرجح أن يواجه بانكمان فرايد أقل بكثير من الحد الأقصى عند النطق بالحكم المقرر في 28 مارس/ أذار.

أثناء قراءة الحكم، بدا بانكمان فريد مذهولاً، وبدا وجهه متحجراً، ويداه متشابكتان أمامه، بينما ظل محاموه جالسين بجانبه. عندما جلس، نظر إلى الأسفل لعدة دقائق.

قرأ محاميه، مارك كوهين، في وقت لاحق بيانا خارج المحكمة ليقول إنهم "يحترمون قرار هيئة المحلفين". ولكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة".

قال كوهين إن بانكمان فريد يؤكد براءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة.

وقف المدعي العام الأميركي داميان ويليامز، الذي جلس في الصف الأمامي من قسم المتفرجين أثناء النطق بالحكم، أمام الكاميرات خارج قاعة المحكمة وقال إن بانكمان فريد "ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأميركي، وهو مخطط بمليارات الدولارات مصمم لجعله ملك العملات المشفرة".