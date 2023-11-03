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الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في قرابة شهر

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1989.83 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1989.83 دولار للأونصة، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1997.40 دولار، وفقا لـ "رويترز".

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انخفض الذهب 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس".

وأضاف: "الأموال تخرج من الذهب والدولار الأميركي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة".

تتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بالتوقف في حملة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1111.62 دولار.

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