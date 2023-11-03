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مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
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وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع تعزز التوقعات بتوقف حملة رفع أسعار الفائدة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.38%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجعت أسهم شركة أبل بسبب توقعات ضعيفة لنتائج أعمال الربع الأخير من العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.75 نقطة بما يعادل 0.44% إلى 33988.83 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.45 نقطة أو 0.38% إلى 4334.23 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.66 نقطة أو 0.52% إلى 13362.85 نقطة.

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