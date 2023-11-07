أسهم أوروبا تستقر ومكاسب قطاع الخدمات المالية تمحو أثر انخفاض الطاقة

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد نتائج قوية.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، لم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بعد أن أنهى أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

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وارتفع المؤشر بأكثر من 3% الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة، وفقا لـ "رويترز".

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2%، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من واحد%.

وقفز سهم ووتشز أوف سويتزرلاند 12.2% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة يو.بي.إس غروب خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3% مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المئة.