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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" ينهي 4 جلسات من المكاسب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

في ظل موجة جني أرباح

دبي - العربية.نت
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تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 1.34% إلى 32271.82 نقطة.

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وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5% في أربع جلسات، وفق "رويترز".

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وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17% عند 2332.91 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى

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