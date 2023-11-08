الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بهبوط أسهم شركات التأمين والمالية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

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وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2% متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينج 6%، وفقا لـ "رويترز".

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة بعد أن أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي إلى متانة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كلمة في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 5.9% بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 7.5% بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح قفز 6.8% بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.