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السعودية تسيطر على سوق الاكتتابات في المنطقة بالربع الثالث

29 اكتتاب عام أولي حتى الآن في عام 2023

دبي - العربية.نت
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شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 29 اكتتابا عاما أوليا حتى الآن في عام 2023 بإجمالي عوائد بلغت 5.8 مليار دولار بانخفاض 6% في الحجم و61% في متحصلات الاكتتاب على أساس سنوي.

وتمت جميع عمليات الإدراج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب تقرير لشركة EY.

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وكانت السعودية بالمركز الأول من حيث نشاط الطرح العام الأولي في المنطقة في الربع الثالث حيث قامت بإدراج خمس شركات، من مجمل ستة اكتتابات وجمعت 330 مليون دولار.

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حققت شركة لومي للتأجير المدرجة في سوق تداول أعلى متحصلات بـ 291 مليون دولار.

وبحسب التقرير فقد سجلت بورصة قطر ثاني أكبر طرح عام أولي في المنطقة خلال الربع الثالث حيث جمعت شركة ميزة 193 مليون دولار.

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