توصية لمجلس إدارة "سيرا" بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من أسهمها

أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على برنامج شراء الأسهم الخاصة بها وبحد أقصى 10% من أسهمها العادية وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 26.44 مليون سهم.

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وأضافت أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للمجموعة.

وأشارت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 1.19%.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتابعت: "سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام".

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة، عن استراتيجية المجموعة والتي تهدف لتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها من خلال تهيئة قطاعات المجموعة لمبادرات لتحرير القيمة، واستثمارات استراتيجية جديدة، وزيادة التدفق النقدي الحر للسهم.

تفاصيل الاستراتيجية