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مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنوك الإمارات

"أبوظبي الإسلامي" يدشن بيع صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار

المصرف حدد سعرا استرشاديا عند 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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كشفت وثيقة تنظيمية، اليوم الأربعاء، أن مصرف أبوظبي الإسلامي بدأ بيع صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أجلها 5 سنوات.

أظهرت الوثيقة أن المصرف حدد سعرا استرشاديا عند 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعد أن كان سعره الاسترشادي 145 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي في وقت سابق من اليوم بعد أن تجاوزت الطلبات 2.20 مليار دولار، وفقا لـ "رويترز".

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