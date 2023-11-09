الدولار يصعد قبل تصريحات رئيس "المركزي" الأميركي

صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأميركية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً 0.2% عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى في شهرين بلغه يوم الاثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 105.67.

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ويلقي باول كلمة في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.5294% متراجعا قليلاً عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتجاوزت 5%.

وواجه الين أيضاً ضغوطاً مجددا اليوم الخميس مع صعود الدولار 0.1% إلى 151.12 ين متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دورلار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار بينما نزلت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.