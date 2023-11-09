اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولار (iStock)
الدولار (iStock)
الدولار

الدولار يصعد قبل تصريحات رئيس "المركزي" الأميركي

الين يواجه الضغوط مجدداً

سنغافورة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صعد الدولار مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأميركية.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً 0.2% عند 1.0688 دولار، ولم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى في شهرين بلغه يوم الاثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 105.67.

مادة اعلانية

ويلقي باول كلمة في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

نمو أرباح "إعمار العقارية" 42% إلى 8.2 مليار درهم في 9 أشهر شركات إعمار نمو أرباح "إعمار العقارية" 42% إلى 8.2 مليار درهم في 9 أشهر

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.5294% متراجعا قليلاً عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتجاوزت 5%.

وواجه الين أيضاً ضغوطاً مجددا اليوم الخميس مع صعود الدولار 0.1% إلى 151.12 ين متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دورلار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار بينما نزلت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟ لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط