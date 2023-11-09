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سوق أبوظبي

"إنفستكورب كابيتال" ترفع الحد الأدنى للنطاق السعري للطرح المرتقب في سوق أبوظبي

يمنحها قيمة سوقية تصل إلى 1.37 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال مدير دفاتر يوم الأربعاء إنه تم رفع الحد الأدنى للنطاق السعري في الطرح العام الأولي الذي تجريه شركة إنفستكورب كابيتال لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط لشركتها الاستثمارية.

وأضاف مدير الدفاتر أن النطاق السعري الآن يتراوح بين 2.22 درهم و2.30 درهم للسهم الواحد ليبلغ إجمالي الطرح ما بين 1427 مليون درهم (388.52 مليون دولار) و1479 مليون درهم.

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وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها حددت النطاق السعري للطرح بين 1.90 درهم إماراتي و2.30 درهم للسهم الواحد.

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وقال مدير الدفاتر إن من المتوقع أن يتم تسعير الأسهم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمكّن هذا الطرح إنفستكورب من جمع ما يصل إلى 403 ملايين دولار ويمنحها قيمة سوقية تصل إلى 1.37 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان الأسبوع الماضي إن شركة آي.في.سي للاستثمارات الاستراتيجية التزمت باتفاقية استثمار أساسي "والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي، ودفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام".

وتأسست إنفستكورب عام 1982، وتشتهر عالميا بإدراج علامات تجارية فاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو، لكن نشاطها يواصل التوسع في قطاعات أخرى.

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