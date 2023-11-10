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مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

ناسداك يوقف موجة صعود بعد تصريحات باول ومزاد لسندات الخزانة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 0.81%

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض يوم الخميس، لتنهي أطول سلسلة مكاسب للمؤشرين ناسداك وستاندرد اند بورز 500 في عامين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد مزاد مخيب للآمال للسندات لأجل 30 عاما وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال باول إن مسؤولي البنك المركزي "ليسوا واثقين" من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم، وقد لا يقدم لهم التحسن في المعروض من السلع والخدمات والعمالة كثيرا من الدعم في مسعاهم هذا.

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ووفق بيانات أولية، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 220.59 نقطة، أو 0.65%، إلى 33891.68 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 35.46 نقطة، أو 0.81%، إلى 4347.32 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 128.97 نقطة، أو 0.94%، إلى 13521.45 نقطة.

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