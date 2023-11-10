نيكاي الياباني يتراجع تحت وطأة نتائج أعمال وميل الفيدرالي للتشديد

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، متتبعاً خسائر وول ستريت الليلة الماضية بعد ميل للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في حين تراجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وأنهى نيكاي جلسة اليوم منخفضا 0.24% إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22%.

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وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.07%.

لكن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعا هذا الأسبوع، إذ زاد نيكاي 1.94% وصعد توبكس 0.62%.

كان باول قد قال الليلة الماضية إنه وزملاءه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "غير واثقين" من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654%.