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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت ترتفع مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس المركزي الأميركي

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.39%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وترقبهم لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات لمسار السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 128.88 نقطة أو 0.38% عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.80 نقطة أو 0.39% إلى 4364.15 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو 0.37% إلى 13571.19 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

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