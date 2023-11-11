وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من أسهم التكنولوجيا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية، وفق "رويترز".

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 67.91 نقطة أو 1.56% إلى 4415.26 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.31% خلال الأسبوع.

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وربح المؤشر ناسداك المجمع 278.02 نقطة أو 2.06% إلى 13799.47 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 2.37% خلال الأسبوع.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 394.58 نقطة أو 1.16% إلى 34286.52 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر في أسبوع نحو 0.65%.