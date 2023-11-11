وول ستريت
وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من أسهم التكنولوجيا
مؤشر "ناسداك" يرتفع 2.37% في أسبوع
وضع القراءة
100% حجم الخط
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية، وفق "رويترز".
وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 67.91 نقطة أو 1.56% إلى 4415.26 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.31% خلال الأسبوع.
مادة اعلانية
وربح المؤشر ناسداك المجمع 278.02 نقطة أو 2.06% إلى 13799.47 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 2.37% خلال الأسبوع.
كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 394.58 نقطة أو 1.16% إلى 34286.52 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر في أسبوع نحو 0.65%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أميركا تحذر الصين من عواقب وخيمة لشركات خاصة تساعد روسيايلين: تقليص الصين من حيازاتها للسندات الأميركية لا يعد مفاجأة اقتصاد
-
أسعار النفط تهبط 4% في ثالث خسارة أسبوعية على التواليخام برنت وصل إلى مستوى 81.42 دولارا للبرميل طاقة
-
وول ستريت ترتفع مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس المركزي الأميركيمؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.39% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية